„SUHTEMINUTID“ | Õnnekoolitaja Dalí Getter: armastus on ilus. Kui ma naisega paarisuhtesse astusin, siis julgesin käia temaga avalikult käest kinni ja teha musi 

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat tunnistab et oli mitu aastat paarisuhtes naisega, ent hakkas lõpuks igatsema ikkagi meest. „Ma oleks võinud võtta uue naise, aga asi pole selles, et see naine oleks vale olnud. Asi oli lihtsalt selles, et ta oli naine,“ nendib ta ja lisab, et sai aru, et ilusad naised on väga ihaldusväärsed, ent paarisuhtes tahab ta olla siiski mehega.