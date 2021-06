Sotsiaaldemokraadid ja Mikk Pärnits veavad vägikaigast: kas sotsid varastasid kirjaniku pakutud valimisslogani? 

Kohalike valimiste eel võtsid Tallinna sotsiaaldemokraadid ühendust kirjaniku Mikk Pärnitsaga, et ta aitaks mõelda neile valimisteks hüüdlauset. Pärnits pakkus välja lause „Ruumi sinule ja minule“ ning ütles, et kui lause kasutusse läheb, paluks ta selle eest ka honorari. Nädal hiljem tutvustasid sotsid aga sloganit, mis kõlab: „Teeme ruumi uutele mõtetele ja inimestele“. Pärnits usub, et tema väljapakutud lauset kasutati selle slogani alusena. Tallinna sotsiaaldemokraatide juht ja nende linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid vannub aga käsi piiblil, et loomingu vargust pole toimunud.