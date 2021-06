VIDEO | LAKSTI! Macron sai kodanikult kõrvakiilu 

Valence'i linna sandarmid kommenteerisid AFP-le, et vahistasid intsidendiga seoses kaks meesterahvast. Meeste täpsem motiiv ning nimed pole veel avalikkusele teada.

Prantsuse poliitikud vasakult kuni parempoolse maailmavaateni olid kiired juhtunut hukka mõistma. Peaminister Jean Castex kommenteeris, et kuigi demokraatia olemuse osaks on vaidlemine ning üksteisega mitte nõustumine, ei tohi see kunagi viia vägivallani, ei verbaalse ega ka kindlasti mitte füüsilise rünnakuni. Rahvusrinde liider Marine Le Pen kommenteeris: „Kuigi demokraatlik debatt võib muutuda kibedaks, ei tohi kunagi sallida füüsilist vägivalda.“