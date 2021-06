Kuidas tõlkebüroo teenuseid soodsama hinnaga saada? 

Järgmisena vaatleme 7 tegurit, mis tõlkebüroo poolt soodushindade pakkumise võimalikkust mõjutavad.

1. Töö maht: mida lühem on tekst, seda vähem kulub ülesande täitmiseks aega. See kõlab küll klišeena, kuid aeg on raha ja seega on projekti kogumaksumus proportsionaalne tõlke teostamiseks kulutatud ajaga. Enne tõlkeprotsessi kavandamist kasutatakse täpse sõnade arvu määramiseks eri meetodeid ja vahendeid (OCR, CAT tööriistad jne). CAT-tööriista analüüs arvutab seejuures korduste jmt jaoks soodushinna, vähendades seeläbi ka projekti kogumaksumust. Seega ei pruugi ka pika teksti tõlkimine lühikese teksti tõlkimisest teinekord palju rohkem maksta – näiteks siis, kui tõlkebüroo arvestab failis olevaid korduseid soodushinnaga ning kordused moodustavad suurem osa tõlkimist vajavast failist.

2. Keelepaar: tõlkehinnad varieeruvad sõltuvalt saadaolevate tõlkjate arvust ja ka tekstide keerukusest. Tõlge levinud keelekombinatsioonis (näiteks inglise-eesti) on odavam kui haruldasemas keelekombinatsioonis (näiteks eesti-jaapani), kuna tõenäoliselt on viimasena mainitu teostamiseks saadaval lihtsalt kordades vähem sihtkeelt emakeelena kõnelevaid tõlkijaid.

3. Valdkonnaspetsiifika: keerukas või tehniline sisu, näiteks tööleping või elektroonikavidina kasutusjuhend, nõuab kõrgetasemeliste teadmistega professionaalset tõlkijat. Tõlkija, kes valdab suurepäraselt vastava valdkonna terminoloogiat, on antud juhul kvaliteetse tõlke saavutamiseks hädavajalik. Sellistele tõlkijatele makstakse aga ka kõrgemat tasu kui n.ö üldiste tekstide tõlkijale, kes töötab lihtsamate tõlgetega. Seega maksab näiteks kindlustuslepingu tõlkimine rohkem kui lihtsa e-kirjavahetuse tõlge.

4. Ajaressurss: mida vähem aega tõlke teostamiseks on, seda rohkem on vaja nii tõlkijatel kui ka projektijuhtidel töö õigeaegseks ja kvaliteetseks teostamiseks pingutada. Mõnikord ka pärast tavapärase tööpäeva lõppu või nädalavahetusel. Seega võivad prioriteetsed tõlked maksta rohkem kui n.ö tavalises ajaraamistikus teostatavad projektid. Ka korduvad tõlked võivad mõjutada tõlke hinda – seega võib ühes ja samas valdkonnas korduv tõlkeprojekt tähendada kliendile soodsamat hinda. Pikem tähtaeg annab tööd teostavale meeskonnale rohkem võimalusi tõlkeülesannetega seotud tegevuste optimeerimiseks ja seeläbi ka soodsamaks hinnaks.

5. Püsikliendi staatus: mida sagedamini tellid, seda paremat hinda saad. Põhjus on lihtne – regulaarsel tellimisel rakendatakse sinu projektis nii tõlkemälu kui ka terminisõnastikke, mis võimaldavad tuvastada sarnasusi varasemate analoogsete tõlgetega ja ka soodsamat hinda pakkuda. Lisaks kaasneb nimetatud tõlkeprotsessi osade rakendamisel ka ühtlaselt hea tõlkekvaliteet. Seetõttu on pikaajaline koostöö üks parimaid viise püsivalt hea hinnaga tõlketeenuse nautimiseks. Ka Eiffeli tõlkebüroos on meil hea meel lojaalsuse eest oma klientidele allahindlusi pakkuda.

6. Mitmekeelsed projektid: kui tellid ühe projekti raames tõlke mitmesse eri keelde, annavad tõlkebürood sageli (lisa)allahindlust. Loogika on selles, et mitmesse keelde tõlkimisel on projekti tõlkemaht lihtsalt suurem, võimaldades tõlkebürool sulle seeläbi mahusoodustust pakkuda. Seejuures pole vahet, kas sihtkeeled on sarnased või erinevad – loeb see, kui mitmekordseks tõlgitav maht kasvab.