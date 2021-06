Politsei tabas Jõhvis kaks raskes joobes juhti 

7. juunil Jõhvis läbiviidud politseioperatsioonil kontrolliti üle 800 autojuhi, kellest viis olid alkoholi tarvitanud. Neist kaks olid sedavõrd raskes joobes, et autojuhid peeti kinni ja juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust.

„Kaalume erinevaid võimalusi, kuidas joobes juhte seaduskuulekusele mõjutada. Kui rikkumine pannakse toime korduvalt ja sama sõidukiga, on üsna tõenäoline, et taotleme sõiduki konfiskeerimist. Joobes juhtimise osas kehtib jätkuvalt nulltolerants ning iga raskes joobes autojuht võib arvestada, et lõpetab oma teekonna kinnipidamisasutuses,“ rõhutas Jõhvi välijuht Rasmus Sarap.

Ta lisas, et ühelt poolt saab politsei pea iga päev abistavaid kõnesid joobekahtlusega juhtidest, kes kõrvaldatakse liiklusest selleks, et igaüks jõuaks turvaliselt soovitud sihtpunkti. „Tihtilugu nendivad alkoholi pruukinud autojuhid isegi, et tarvitasid eelnevalt alkoholi. Küll aga ei anta aru, et alkohol ei haihtu organismist juba mõne tunnise iluune järel ning kui eelmine õhtu võeti napsi, tuleb igal juhul enne sõitu minekut oma kainus üle kontrollida,“ kirjeldas Sarap.

Teisalt jagub välijuhi sõnul aga ka neid, kel puudub tahe, julgus või siis oskus ennetavalt sekkuda. „Näiteks teatakse küll, et külavahel sõidab tihtilugu ringi autojuht, kel tugev alkoholiprobleem, kuid tähelepanu sellele ei pöörata. Vastutustunne kerkib alles siis, kui hullem on juba juhtunud,“ tõi Rasmus Sarap välja.

Minnes vastu jaanipühadele, mil reeglina kasvab joobes juhtide arv liikluses veelgi, pöörab politsei veelgi suuremat tähelepanu joobes juhtidele. „Praegu on paras aeg jaanipäevaks oma seltskonnas kokku leppida, kes on vajadusel kaine grupijuht ning läbi mõelda seegi, kuidas oleks õige käituda, kui keegi purjuspäi autorooli kipub. Ohuolukordade ärahoidmiseks pole vaja muud, kui selgroogu, et sekkuda,“ täheldas politseinik.