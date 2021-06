OTSE | Riigikogu arutab kaitseminister Kalle Laaneti umbusaldamist

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on kaitseministri tegevus andnud tõsise hoobi Eesti julgeolekule ja inimeste kaitsetahtele. „Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseväge, Kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid on vastuvõetamatu. Need sammud näitavad, et Kalle Laanet ei mõista oma rolli kaitseministrina Eesti julgeoleku tagamisel ja ei teadvusta Eesti keerulist geopoliitilist olukorda,“ ütles Seeder.



„Meie hinnangul on kaitseminister Laanet oma ametis läbi kukkunud,“ kommeteeris EKRE esimees Martin Helme. „Ta ei mõista oma valdkonda ega paista tundvat ka mingit huvi riigikaitse valdkonna arengu vastu. Korduvad riigikogu ja avalikkuse eksitamised näitab, et ta kas ei saa aru, või valetab oma valdkonnas toimuva kohta. Kummalgi puhul ei tohi ta ministrina jätkata.“



Võrreldes täna kehtiva riigikaitse arengukava ja kaitseinvesteeringute programmiga plaanib valitsus vähendada kaitsekulutusi 114 miljoni euro võrra.