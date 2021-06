HOOGU SUVESSE! Millised muutused tuleb muusikafestivalide fännidel üle elada? 

Kui eelneval suvel oli toimuvate muusikaürituste nimekiri piiratud, siis sellel aastal müüakse festivalipileteid igale maitsele. Kui südamelähedane on folkloor, mida kuuleb Viljandi pärimusmuusika festivalil, siis tasub kalendrisse märkida kuupäevad 22.–25. juuli. Festivali pressipealik Katre Ratassepp ütleb, et praegu on festivalipasside müük peatatud, kuid loodetakse, et juba 15. juunil saab müüki panna lisapasse. „Müüdud on umbes 3300 passi. Enamik passiomanikke on selle soetanud juba varem ja kandnud sellesse aastasse üle,“ sõnab ta.