Seisukoht | Olümpiamängud mullikestes?!  

Koroona neljas laine ei jõudnud Jaapanisse mõistagi üleöö ning see sunnib ketserlikult küsima: miks ei kaalunud rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) mängude pidamiseks alternatiivseid variante – millest kõige loogilisem oleks siinkirjutaja arvates spordipeo toimumine üle maailma alade kaupa erinevates „olümpiamullikestes“. Sest tõepoolest: kuigi välismaiseid pealtvaatajaid Tokyosse ei lubata, on ikkagi arvestatav tõenäosus, et erinevate riikide tuhanded atleedid toovad Jaapanisse kohale viiruse erinevaid tüvesid ning sugugi alusetu pole paljude jaapanlaste kartus, et selle kompoti tulemusel võib välja kujuneda uus, „olümpiamutatsioon“.

Ent erinevaid suurvõistlusi, kus võrreldes olümpiaga on korraga kohal märksa vähem sportlasi, on viimase poolaasta jooksul mullide vormis peetud ju küll ning pigem on need koroona mõttes olnud õnnestumised. Mõistagi tähendaks olümpia „laiali jagamine“ suuri lisakulutusi, kuid tulusid-kulusid kokku lüües jäädaks lõpuks ilmselt ikkagi plussi, sest Tokyo mängude tühistamine läheks hinnangute järgi maksma kaugelt üle kümne miljardi euro.

Olümpia mullikestesse jagamisel oleks selleski plaanis jumet, et niikuinii on piirangud sportlaste jaoks sellised, et mingist suurest olümpiaõhustikust rääkida ei saa. Tullakse kohale, tehakse oma võistlus ära ja sõidetakse tagasi kodumaale. Ei mingit pidutsemist olümpiakülas ega – nagu kurjad keeled on väitnud – lihalikku läbikäimist kolleegidega teistelt spordialadelt. Miks siis üldse hakata Jaapanisse sõitma – pigem võiks eri alad toimetada erinevates, koroona mõttes paremas seisus riikides. Näiteks korvpalliturniiri võiks pidada USAs, kus käivad praegu NBA play-off’'id, publik on saalis ja tribüünidel on kõva möll – ning miks mitte ei võiks meiegi võõrustada näiteks olümpiamängude vehklemisturniiri?!

Mullikeste olümpia ajaline raamistus ei peaks olema sugugi 23. juulist 8. augustini, nagu kava ette näeb, vaid see võiks jaguneda pikema aja peale, näiteks 23. juulist 1. septembrini. Poodiumile tõusvad sportlased saaks kaela Tokyo mängude medalid ja olümpiavõitjad oleks ikka olümpiavõitjad. Vaevalt tunneks nad end selle pärast kehvemini, kui saavad oma autasu kätte kusagil mujal kui mõne Jaapani areeni tühjade tribüünide ees. Mis parata – ajad on sellised.