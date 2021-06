Juhtkiri | Peale sunnitud vaktsiiniturism 

Kahtlemata oligi esimese kaitsesüsti saanute seas neid, kes tervitasid võimalust ühendada meeldiv kasulikuga ega pidanud paljuks ihaldatud vaktsiini nimel võtta ette pikem sõit ka Eesti teise otsa, väikeses riigis võib sugulasi-sõpru ees oodata igal pool. Tõenäolisem on aga, et lõviosa vaktsiinituristidest olid sundvaliku ees: ebakindlates oludes tähendanuks vaktsineerimisega ootamine, et ära võib jääda suvine puhkus välismaal või toob (täielikult) vaktsineerimata reisimine endaga kaasa hulga asjatuid sekeldusi. On vaid loomulik, et seda sooviti vältida. Miks sundida neid inimesi aga uuesti vaktsiini järele sõitma, kui nende kodulähedases vaktsineerimiskeskuses või muus sobivas kohas on viaalid juba ootel?

Vaktsineerimise korraldajad on seda põhjendanud töövoogude planeerimisega – teisisõnu püütakse vältida segadust vaktsiinide jaotamisel. Kas tõesti on meil digiregistratuur ja e-riik, aga vaktsiini ei saa saata sinna, kuhu vaja? Isegi kui panna paika, et vaktsineerimissoovi ei saa muuta enam siis, kui kaitsepookimiseni on jäänud nädal või paar? Kusjuures koroonapiirangute rütmis möödunud aasta on paljude inimeste elu muutnud paindlikumaks, võimaldades töö tegemist sõltumata asukohast – võib-olla ei soovitagi keset suve vaktsineerimist just kodu lähedal, vaid hoopis maakodule lähimas keskuses? Suuremat paindlikkust ja kohanemisvõimet võiks üles näidata ka riik.