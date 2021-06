Eesti suursaadik Soomes: pendelrände taastamine on prioriteedid üks, kaks ja kolm 

„Jaanuari lõpust saati pole mul ega saatkonnal olnud olulisemat ülesannet kui pendelrände taastamine, need on olnud prioriteedid üks, kaks ja kolm,“ ütles Sakkov ERR-ile.

Foto: Priit Simson/Ekspress Meedia

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütles ERR-ile , et kuigi esmaspäeval toimus Eesti ja Soome ministrite ning ametiasutuste esindajate kohtumine, pole Soome andnud mitte ühtegi konkreetset osundust, mil pendelränne taastuda võiks.

Ta lisas, et soomlastega on olnud mitu kuud tihe suhtlus, et saada teada kasvõi nakatumise tase, mille puhul ränne taastuda võiks, kuid põhjanaabrid ühtegi konkreetset arvu esitanud pole.