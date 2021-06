Politseikoer Sharky leidis sõidukisse peidetud narkootikumid

Politsei- ja Piirivalveametis töötab üle 80 teenistuskoera, neist mitmed on spetsialiseerunud narkootikumide otsimisele. „Sharky põhiline tööülesanne on patrullimine, kuid pool aastat tagasi hakkasin Sharkyle õpetama lisasuunana narkoaine otsimist. Ehkki narkokoera rollis on ta alles algaja, tundub, et see tuleb hästi välja. Kõiki lõhnu õpetatakse politseikoertele läbi mängu ja parimaks preemiaks hästi sooritatud ülesande eest ongi Sharky jaoks mäng,“ ütles Põhja prefektuuri koerajuht Julia Eesalu.