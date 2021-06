FOTOD | Loomakaitsjad päästsid koertekolooniast üle 60 kehvas seisus kutsu: „Arvasime, et asi on hull, aga ei osanud karta, et see on nii õõvastav.“ 

„Puurid õues täitusid ja koerte kokkulugemine selles mäsus oli üsna võimatu. Nii juhtus ka see, et tittede emmed said vale bussi peale ja vale koer koos tittedega teise bussi peale. Paar koera said ka aiast välja ning neid enam tabada ei õnnestunud. Nende püüdmisega tegeleb PTA ilmselt järgmisel nädalal,“ kirjutab liit.

Reedel toodi sealt ära 41 koera, mis tähendab, et varasema 18 koeraga oli selle koloonia suurus 61 koera, kes kõik on väga kehvas seisus. „Nad on täis usse ja kõiki teisi parasiite. Kirbuallergiast on mõni üsna karvutu, neil on erinevad põletikud, silmahaigused ja lõualuud deformeerunud. Hammaste olukord on mitmel neist väga hull ja nad vajavad kindlasti hambaprotseduure. Mitmed on veel tiined ja osadel paistavad olevat ka kasvajad. Nii mõnigi on poeginud, kuid kutsikaid rohkem polnud,“ kirjeldavad loomakaitsjad.