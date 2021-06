Kevadtorm lõppes lahinglaskmiste ja lahinguga 

„Olen näinud, kuidas Kevadtormil osalejad on pingutanud oma ülesannete täitmisel ja seda kuni õppuse viimase minutini,“ ütles kindralmajor Sirel. „Olen kõikidele selle eest väga tänulik. Saab vaid lisada, et Kevadtorm 21 oli hea eelsoojendus järgmise aasta Siiliks.“

„See lahinguväli, millel nad oma lahinguid tänavu pidasid, oli väga kompleksne ja see, kuidas mõlemad pataljonid on hakkama saanud, on auks ja kiituseks neid välja õpetanud ohvitseridele ja allohvitseridele,“ ütles kolonel Karus lisades, et lahinglaskmise kogemus annab sõdurile arusaamise, kuidas peab lahinguväljal tegutsema vigastamata iseennast ja kaaslasi, kuid suutes samaaegselt vastasele võimalikult palju kahju teha.