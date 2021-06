Purupurjus mees sõitis jalgrattaga Paala järve 

5. juunil kella 16.20 ajal nägi G4Si vetelpäästja Paala järve ääres, et rannavalve staabist 150 meetri kaugusel on üks mees jalgrattaga vette kukkunud. Kohapeal selgus, et raskes joobes jalgrattur oli mööda kallakut otsejoones järve sõitnud.