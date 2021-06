Minister Kiik ei pea vajalikuks, et Jüri Ratas valitsuskabinetti kuuluks

Reformierakonna üldkogul rääkis Kaja Kallas, et valitsuskabinetis olev õhkkond on hea, kuid tema arvates peaks valitsuskabineti liikmeks olema ka Keskerakonna juht ise.

Keskerakonna ridades olev tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis Delfile , et Riigikogu esimees Jüri Ratas on suutnud Reformi- ja Keskerakonna valitsuse töösse panustada praeguseltki ametikohalt.

„Ei saa selgelt öelda, et [valitsuskabinet - toim.] ilma Keskerakonna juhita toimida ei saa," leidis Kiik ja lisas: "Pigem tuleb praegu lähtuda sellest, et Keskerakonna esimees on Riigikogu esimees ja panustab valitsuse töösse nii.“