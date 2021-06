Ajaloo suurim kakajunn on 20 cm pikk ning sama väärtuslik kui Briti monarhide juveelid 

Maailma suurim inimkakajunn on niivõrd kuulus ja kaitstud, et seda hoitakse muuseumis ja seda peetakse sama väärtuslikuks kui Briti monarhide kroonjuveele.

Väljaheide pärineb 9. sajandist ning teadlaste sõnul väljutas selle meesviiking. Ajalooline junn leiti Suurbritanniast 1972. aastal.

Yorki arheoloogilise usaldsufondi arheoloogid uurisid ala, millele planeeriti panga ehitamist. Siis kohtasid nad seda uskumatut leidu. Kuidas nad küll suutsid eristada junni lihtsalt kividest ja muust sodist, on raske arvata, kuid leid anti üle ametnikele, kes avastasid, et tegu on millegi erakordsega.

Junn on 20 cm pikk ja 5 cm lai – kujutage ette, kui raske sellist asja oma taguotsast välja punnitada küll on! Kindlasti on inimesi, kes väidavad, et nad on palju suurema laadungiga hakkama saanud, näiteks pärast kõva pummeldamist ja söögiorgiat. Seega – järgmine kord, kui sulle tundub, et vetsupotist vaatab vastu suurem isend kui eelkirjeldatu, siis anna sellest ajaloolastele teada!

Kuid, kindlasti pakub paljudele huvi, mida siis too viikingmees oli küll söönud, et ta sellise kärakaga maha sai. Teadlased suutsid tuvastada, et rekordilise junni väljutanud viikingi dieet koosnes peamiselt lihast ja leivast. Teadlased kirjeldasid, et junni väline osa oli niiske ja turbane…

Kuid teadlased leidsid, et kahjuks ei olnud rekordkaka omanik parimas füüsilises vormis, täpsemalt, leiti junnist ka sadu parasiitide mune, millest eksperdid järeldasid, et 9. sajandil elanud viikingit vaevasid sooleussid. Muuhulgas ei olnud ta enne rekordjunni väljutamist paar päeva kakal käinud.

Nad usuvad, et mehe näol oli tegu viikingiga, kuna York oli juba aastal 800 viikingite asula. 1991. aastal tõdes York Archaeological Trusti töötaja ja paleoskatoloog, ehk ekskremendiuurija dr Andrew Jones: "See on kõige põnevam väljaheide, mida ma kunagi näinud olen. Omal moel on see nii asendamatu nagu kroonijuveelid.“