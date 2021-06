Sildarude varavaidlus: Henryle erieestkostja määramine jõudis maakohtusse 

Läinud aastal esitas Tõnis Sildaru koos oma poja Henry Sildaruga oma tütre Kelly Sildaru ja eksnaise Lilian Talvingu vastu hagi, mille eesmärk oli soov jagada seltsinguvara. Jaanuaris otsustas Harju maakohus, et Sildarude perekond ei tegutsenud seltsinguna, sest poolte vahel pole kunagi olnud seltsingulepingut, ja hagejate nõuded kostjate vastu seltsinguvara jagamiseks on täies ulatuses põhjendamatud. Seetõttu jättis kohus hagiavalduse rahuldamata. Tõnis Sildaru kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse. Kohus lubas teha määruse, mille järgi määratakse Henry erieestkostja. Küsimus on saadetud lahendada Harju maakohtule, sõnas Lilian Talvingu ja Kelly Sildaru esindaja vandeadvokaat Ott Saame, kes rohkemat kohtuasja sisu kohta ei saa avaldada.