VANGIDE MURED: ohtlik radiatsioon kambris ja liiga väike põrand 

VANGIDEL JUBA MURESID JAGUB: Vangide vaevaline elu või lihtsalt liiga palju vaba aega? Igatahes pöörduvad nad usinasti kohtu poole. Foto: Tiina Kõrtsini

Trellide tagant kohtutele laekuvad kaebused kõnelevad vangide vaevalisest elust või siis sellest, et neil on liiga palju vaba aega. Hiljaaegu arutas riigikohus seda, kas vangil on õigus saada 7000 euro suurust hüvitist, sest tema kambris napib põrandapinda. Viimasel ajal on kohtuni jõudnud sellisedki kaebused, kus vang kurdab kongis oleva radiatsioonitaseme üle ja seepärast, et ta ei soovi kaitsemaski kanda.