ARHIIVILUGU | 86AASTANE SAAREMAA KORVIMEES: niikaua kui on jaksu, peab tööd tegema!

LÄBI ELU: Korvid on Jaani saatnud läbi kogu pika elu. Foto: Kreete Uustalu

Jaan Valgu hobi on sedavõrd põnev, et on leidnud kajastamist mitmes eri kanalis – viimati esmaspäevases „Ringvaate“ saates. Meenutame, mida rääkis Saaremaa legendaarne korvimees Õhtulehele loos, mis ilmus esmakordselt 4. juunil.

„Minu noorem poeg mässab kodutalus, mille minu vanaisa oma kätega ehitas. Elu on korda läinud,“ ütleb kuldsete kätega vana korvimeister, kelle foto hakkas mai lõpul kulutulena sotsiaalmeedias levima.