FOTOD | AUGA PENSILE: kangelasrott Magawa paneb ohtliku ameti maha 

Magawa nuhkis oma viieaastase karjääri jooksul Kambodžas välja 71 maamiini ja veel tosinaid lõhkemata esemeid, kirjutab BBC News. Rotijuht Malen ütles, et seitsmeaastane hamsterrott on kõrges vanuses aeglasemaks muutunud ja et looma vajadustest lugu pidada, tuleb ta nüüd pensionile saata.

Magawa dresseerijaks oli Belgias registreeritud ja Tansaanias baseeruv heategevusorganisatsioon Apopo, mis on kangelasrotte treeninud alates 90ndatest aastates. Rott peab ametitunnistuse saamiseks läbi tegema aastase väljaõppe.

Apopo andis möödunud nädalal teada, et Kambodžasse on saadetud grupp uusi rotte, kes läbisid miiniotsimise testi mängleva kergusega. Magawa jääb paariks nädalaks veel kohapeale ja aitab noortel uustulijatel kohaneda.

„Magawa sooritust pole suutnud keegi ületada ja olen väga uhke, et temaga koostööd teha sain. Magawa on väike, kuid ta on päästnud palju elusid, kuna tänu temale on hulga hädavajalikku maad ohutuks tehtud ning inimestele tagastatud nii kiiresti ja raha säästval moel kui võimalik,“ rääkis Malen.

Rotijuht Malen ja kangelasrott Magawa Foto: Reuters/Scanpix

Magawa kaalub 1,2 kilogrammi ja on 70 sentimeetrit pikk. Ehkki ta on kaugelt suurem paljudest teistest rotiliikidest, on ta siiski piisavalt väike ja kerge, et võib miinidest üle joosta ilma, et need plahvataks.

Rotte treenitakse ära tundma lõhkekehade sees olevat lõhkeainet, mis tähendab, et nad ignoreerivad suvalist vanametalli ja leiavad ohtlikke miine kiiremini. Kui nad lõhkekeha leiavad, teavitavad nad sellest inimesi maad kraapides.