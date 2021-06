Testimine aitab kutsikat ja omanikku kokku sobitada 

„Esimesena sülle ronija võib olla see, kes lihtsalt on sel hetkel kõige erksam, sest on näiteks esimesena ärganud,“ ütleb koertekoolitaja Kati Ernits. „Ehkki kümmet-kahtteist kutsikat koos vaadates võib tunduda, et kõik on täpselt ühesugused, on nad enamasti iseloomult täiesti erinevad, lisaks sellele käituvad nad pesakonnana koos teisiti kui omaette olles. Kutsikaid testitaksegi selleks, et teha kindlaks nende põhiomadused, millega nad on siia ilma sündinud, ja suurendada selle teadmise toel tõenäosust leida igale perele sobivaim koer ja igale koerale parim peremees.“