KUS SÜNDIS KOROONAVIIRUS? Laboriteooria ajab Ameerika ja Hiina omavahel raksu 

President Joe Biden oli sunnitud tõdema, et luurajate seas valitseb kaks seisukohta. Esimene ja seni üleüldiselt aktsepteeritud oletab, et viirus kandus inimesele üle loomadelt, tõenäoliselt sipelgaõgija või nahkhiire kaudu. Teine teooria, oma võimalikelt tagajärgedelt märksa äkilisem, väidab, et mängus oli inimlik õnnetus. Polevat juhus, et pandeemia sai alguse Wuhani linnast Kesk-Hiinas, sest sealsamas kõrval asub Wuhani viroloogiainstituut, kus tehakse nimelt katseid nii nahkhiirte kui ka erinevate koroonaviirustega.