Juhtkiri | Mis toimub, sõber Soome? 

Kas Soome riik pole mitte koroonaviirusest tulenevat ohtu rahva tervisele kasutamas osa võõrtööjõu pitsitamise ettekäändena, tuleb küsida mitte ainult seetõttu, et on äärmiselt raske mõista, miks on lennukis turvalisem reisida kui suurtel, avatud välitekiga laevadel. Näiteks ei põlanud Soome viirusekriisi ajal ära sinna tööle suundunud elutähtsate teenuste osutajaid kasvõi Eestist ning lubas möödunud suvel marjulisi isegi hoopis ebaveenvate koroonanäitajatega Ukrainast ja Taist. Miks ujub eeskujuliku vaktsineerimistempoga Soome nüüd vastuvoolu?

Ainult lennuliikluse lubamine on arusaadavalt ärritanud laevandusettevõtteid mõlemal pool lahte ning meremehi koondavaid ametiühingud. Võita on sellest olukorrast õieti vaid uusi väljumisi avaval Finnairil, sest teistele ei tasuks lühiajaline ümberkorraldus end kuidagi ära. Kalevipoeg, kes on perest rohkem kui pool aastat lahus olnud, on kahtlemata nõus maksma kõrgemat lennupileti hindagi, ent peab tulevikuplaane seades tõsiselt kaaluma, kas otsib uue töö kodumaal või lepib pikaks veninud „komandeeringu“ tõttu poolvägisi kaela langeva Soome maksuresidendi staatusega.

Ent naabri poolt tillitatuna ei tunne end mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa Liit, mis on kokku leppinud nii tööjõu vabas liikumises kui ka reisimistingimustes – seda pandeemiast taastuvas maailmas. Kas see pole siiski osaliselt meie välisministeeriumigi läbikukkumine, kui me pole suutnud seista tuhandete oma inimeste vaba liikumise eest? Rääkimata riiklikust võimetusest toetada erasektori initsiatiivi vaktsineerida töörändureid Soome vahet liikuvatel laevadel, mis teinuks küllap lihtsamaks põhjanaabri veenmise, et kõikvõimalikke ohutusnõudeid täidetakse suure pühendumusega.