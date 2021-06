Nädala tipud | Ratas tegi ruumi kellele? 

Jüri Ratase soov, et temast presidendikandidaatide debati kontekstis enam ei räägitaks, ei välista küll Keskerakonna esimehe kandidatuuri ülesseadmist viimasel minutil, ent võiks vahepealse arutelu tuua tagasi mõistlikku punkti, kus presidendivalimised pole justkui ühe erakonna siseasi. Paraku pole esile kerkinud ka kedagi teist, sest kandidaadid pelgavat liigset avalikku tähelepanu. Kas 2016. aasta suvi kordub äraspidisel moel: hoogne debatt käib kuskil peidus ja avalikkus ei tea äravalitu seisukohtadest ikka suurt midagi?

Eesti Energia tegevuse muutumine 2045. aastaks kliimaneutraalseks näib toimuvat põhimõttel, et enne peab minema kõvasti hullemaks, et saaks minna paremaks, sest seni pole loobutud uue põlevkiviõlitehase rajamise plaanist. Kui valitsuserakondadel on lihtsam uskuda kaheldavat plaani kui pahandada Ida-Virumaal oma valijaid, siis kuidas vaatab võimalikule rohepesule piirkonna rohepööret sadade miljonitega toetama kibelev Euroopa Komisjon?