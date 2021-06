Seisukoht | Elama peaks juba praegu 

Tihti kuuleb mõttekäike, et tulevikus millegi saavutamine toob õnne ja hea elu. „Kui saan palju raha, siis hakkan elama. Kui saan selle töö, siis olen õnnelik. Kui koroona ära kaob, saan stressist lahti.“

Ka mina mõtlen ikka ja jälle sellele, mida pole ja mis võiks olla. Saavutamisvajadus peitub paraku meis kõigis ja eestlase loomusessegi on virisemine juba sisse kirjutatud. Alati tundub, et paremad ajad on ees, aga seda miskit oodates võib kõik see, mis praegu on, ära ununeda.

Kõlab klišeena, et elada tuleb hetkes, aga mõnikord maha istudes ja tänulikkuse kanalid enda sees üles turgutades võib avastada, et tegelikult pole elul viga midagi. Alati ei peagi olema kõige kallim auto või oma bassein, vaid piisab toredatest hetkedest sõpradega, mõnusast jalutuskäigust või lihtsalt naeratusest. Muidugi võib ju vastu väita, et seda on kerge öelda, eriti kui on laen kaelas või lahkuminek seljataga, aga väärtusliku elu märkamine algab paraku enda seest. Vastutus negatiivse hoiaku ja morni mõtlemise eest on me endi õlul.