GALERII | EI ÕLITEHASELE! Noored kliimaaktivistid: „Poliitikud on seni ainult hämanud!" 

Reede päeval kella kahest riigikogu ees seisnud noored kolisid oma plakatitega Tammsaare parki, et jääda silma suuremale rahvamassile.

„Täna on väga eriline päev, sest aasta tagasi kaebasime me kliimaaktivistidega Narva-Jõesuu linnavalitsuse kohtusse,“ räägib Henry. Nimelt kavatseb Eesti Energia rajada Narva-Jõesuusse õlitehase ja täna on oodata halduskohtu otsust.

Kliimaaktivist Henry Tammsaare pargis streikimas. Foto: Loreen Pulk

Kliimaaktivist Henry nendib, et kavatseb streikida nii kaua, kuni näeb tulemusi: „Me võime oma strateegiaid muuta, aga jätkame samas vaimus, sest paratamatult peavad just noored valitsuse otsustega elama.“

19aastane Mari tõdeb, et on keskkoolilõpetajana nii mõnelgi reedel tundidest puudunud, et tänavatel keskkonna eest seista. „Olen käinud meeleavaldustel alates 2019. aasta märtsist ja võin öelda, et selle ajaga on nii mõndagi muutunud,“ nendib ta.

Noored on lootusrikkad, et nende plakatid lähevad korda nii möödujatele kui ka valitsusele. „Isegi Euroopa Komisjoni president on öelnud, et ilma noorte streikideta ei oleks rohelepped võimalikud,“ sõnab Henry.

Arhitektist kliimaaktivist Aleksander Tammsaare pargis streikimas. Foto: Loreen Pulk