Saksamaa kirikujuht paneb riiki painava pedofiiliakatastroofi tõttu ameti maha 

Müncheni peapiiskopkonna eesotsas seisev kardinal Marx teatas paavstile läkitatud kirjas, et viimaste aastate uurimised ja aruanded on järjekindlalt näidanud palju vigu ja ebaõnnestumisi Saksamaa katoliku kirikus. Marx märkis, et tema jaoks on siiski valus näha piiskoppide maine tõsist kahjustamist. Juhtumite tähelepanuta jätmises tundis ta ka ise süüd. „Tunnen, et vaikides, tegutsemata jättes ja liigselt kiriku mainele keskendudes olen teinud end ise süüdlaseks ja vastutavaks,“ teatas Marx. Paavst Franciscus pole veel Marxi lahkumist kinnitanud – viimane jääb ametisse ametliku otsuse langetamiseni.