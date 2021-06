Mike Pence tõdes, et ei leia Trumpiga Kapitooliumi mässu suhtes ilmselt kunagi ühist keelt 

New Hampshire'i osariigis Hillsborough maakonnas toimunud vabariiklaste iga-aastasel üritusel esitas Pence enam kui pooletunnise kõne. Ta tunnustas mitmel korral USA eelmist presidenti Donald Trumpi, ent ei nõustunud riigipea käitumisega Kapitooliumi mässu ajal, teatab The Guardian. „Teate, president Trump ja mina oleme pärast ametiaja lõppu mitmel korral rääkinud. Ent ma ei tea, kas me leiame kunagi selle päeva suhtes ühise keele,“ nentis Pence 6. jaanuarist rääkides. Ta nimetas juhtunut Kapitooliumi ajaloo mustaks päevaks. Teatavasti skandeerisid mõned märatsejad toona „Pooge Mike Pence üles!“, kuna asepresident keeldus Joe Bideni võitu ümber lükkamast.

Peaaegu neli aastat truult Trumpi kõrval tegutsenud Pence kaalub 2024. aastal ise Valgesse Majja kandideerimist. New Hampshire'i heategevuslikul õhtusöögil osalemine viitas sellele, et ta ilmselt seda ka teeb – mis poleks ka samas kuigi üllatav. Ka mitmed teised tähtsamad vabariiklased on juba alustanud osariikides varajasi ringreise. Nende seas on näiteks ka endine välisminister Mike Pompeo. Vähem kui kahe nädala pärast 75aastaseks saav Donald Trump pole ise veel järgmistel valimistel osalemisest teatanud, ehkki ta on sellele kaudselt vihjanud. Isegi kui Trump ei kandideeri, siis Pence'i ta ilmselt ei toeta, sest meeste omavahelised suhted muutusid ametiaja lõpus üsnagi jahedaks.