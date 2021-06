Jaanus Järs | Mure muruga 

Nii mõtiskleb 21. sajandi Hamlet, antud juhul mina, muruniitja kõrval, sest tänapäeval pole ükski asi enam nii lihtne nagu ta esmapilgul paistab. Aveliina, Mihkel ja teised targad inimesed on andnud selgeid vihjeid, et kui ma masina käima tõmban ja õue ära raseerin, siis pole ma mitte ainult maakas, vaid ka planeedi hävitaja. Kas sellisel tegevusel on ka mingit õigustust?