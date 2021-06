KÄSIKÄES LÄÄNE VASTU: Venemaa ja Valgevene luureteenistused ühendasid jõud 

„Traditsiooniliselt vennalike suhete vaimus on Venemaa SVR ja Valgevene KGB leppinud kokku, et teevad koostööd Lääne hävitava tegevuse vastu, mille eesmärk on destabiliseerida poliitilist ja sotsiaalmajanduslikku olukorda liitriigis,“ teatas SVRi juht Narõškin. Liitriik viitab kahepoolsele integratsioonileppele, mille Venemaa ja Valgevene allkirjastasid 1999. aastal. Viimastel aastatel on Kreml püüdnud integratsiooni süvendada, mis on tekitanud Valgevenes avalikkuses potentsiaalse suveräänsuse kaotamise osas muret.