VIDEO | Vahistatud Valgevene ajakirjanik: Lukašenka on terasmunadega mees 

26aastane mees ütles neljapäeval Valgevene riiklikule telekanalile ONT, et on möödunud suvel toimunud „ebaseaduslike protestide“ korraldamises süüdi. „Ma tunnistan avatult, et ma olin üks neist inimestest, kes tegi üheksandal [augustil] üleskutseid tänavatele minekuks. Niipea kui mulle esitati dokumendid ja süüdistus, tunnistasin end viivitamatult süüdi kriminaalkoodeksi artikli 342 alusel – sanktsioneerimata massiprotestide organiseerimises,“ kuulutas Pratasevitš.