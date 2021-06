Kohus hakkab tõsielustaar Kalvi-Kalle süüasja arutama

Tänavu märtsis pidi Kalvi-Kalle uuesti kohtu ette astuma, kuna ta peeti Raplamaal kinni väikebussi roolist ilma juhtimisõigust omamata. Kohtuasi pidi arutusele tulema kokkuleppemenetluse korras ja selle järgi oleks Kalvi-Kalle pidanud veidi enam kui aastaks vangi minema. Süüdistatav aga taganes kokkuleppest ja soovis kohtus prokuröri tagandamist, sest tema sõnul on prokuröril tema vastu isiklik vimm. Asi läks prokuratuuri tagasi ja nüüd on see uuesti kohtusse saadetud. Pärnu maakohtus on peetud eelistung. Juunis hakkab kohus asja arutama.