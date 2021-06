Kaitsja taotleb ringkonnakohtus Saaremaa surmasõitja õigeksmõistmist: tegemist on segasüüga 

Apellatsioon Tallinna ringkonnakohtule on esitatud. „Taotlen suulist menetlust. Taotlen Andrtes Reinarti suhtes tehtud Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumaja kohtuotsuse tühistamist ja Reinarti õigeksmõistmist mõrvaparagrahvi alusel,“ ütles kaitsja advokaat Anu Toomemägi. „Leian, et esimene küsimus siin on õnnetuses osalenud sõidukijuhtide võimalikust segasüüst või selle puudumisest.“