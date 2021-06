VIDEO | Rohuneeme metsast tuli lagedale 10 jurakat suurtükimürsku 

„Rohuneeme metsast leitud on 280-millimeetrised suurtükimürsud, mis on sinna jäänud teisest maailmasõjast. See mürsk kaalub 300 kilo ja kui lõhkeaine on sees, siis seda on umbes 20 kilogrammi. Need on üsna suured jurakad,“ märkis Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann.