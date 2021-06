Sõdurite hooletus paljastas ajakirjanikule USA tuumarelvade asukohad Euroopas 

Euroopas paiknevate USA sõjaväebaaside sõdurid kasutasid avalikke äppe, mille abil nad õppisid pähe koode, tuumarelvadega seotud spetsiifilist sõnavara, turvaprotokolle ja muud säärast. Foeke leidis need teatud otsingusõnu kasutades, mille puhul on teada, et USA sõjavägi kasutab sellist žargooni. Mõned õppeslaidid kirjeldasid turvakaamerate paiknemist relvade ladustamise kohtades ning hädakutsungeid, mida sõdurid peaksid näiteks pantvangi võtmise korral kasutama. Hiljutisimad õppevahendid pärinesid selle aasta aprillist.