Tanel Padar: kui uus iPhone välja tuli, ostsin korraga kolm mudelit 

Rakendus Mail on vajalik, et artistil ei jääks kõige olulisemad e-kirjad lugemata. Autoga sõites või füüsiliselt aktiivselt olles kasutab aga Tanel alati oma lemmikmuusika- ja taskuhäälingurakendusi.

Tanel peab oluliseks, millise keskkonna me oma lastele tulevikuks jätame, seetõttu hindab ta Apple'i jätkusuutlikkuse poliitikat väga ja on rahul, et suur osa tema iPhone 12 Pro Maxi komponentidest on valmistatud taaskasutatud materjalidest. Artist ei kahtle, et keskkond peaks olema oluline ja südamelähedane teema meile kõigile.