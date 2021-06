Kellelegi ei tohiks üllatusena tulla, et koroonapandeemia tulemusena oli üritusturundus üks enim kannatada saanud sektoritest. Rauam rääkis, kuidas üritusturundusagentuurid said juba nädalaid enne erikorda suurte ettevõtete käitumismustritest aru, et midagi on väga mäda. Tänapäeva ettevõtted on nii vastutustundlikud, et ei tahtnud viiruse maailma levides võtta juba eos mingeid riske.