Juhtkiri | Kas valitsus magab jälle suve maha? 

Pole põhjust kahelda spetsialistides, sest nagu kinnitas terviseameti asejuht Mari-Anne Härma – kolmas viiruselaine tuleb oktoobris jõulisemalt kindlasti isegi siis, kui vaktsineeritus tõuseb 70 protsendini. Seega saab küsimus vaid olla, kas me sel aastal oleme targemad ja teeme juba praegu talvehooajaks ettevalmistusi, et kolmas laine võimalikult väikese nakatumise ja minimaalsete piirangutega üle elada.

Põhiülesandeks on praegu tagada kõigile soovijaile vaktsiin ja hiljem ka kõhklejad süstima meelitada, et täita eesmärk ja jõuda sügiseks vaktsineeritusega 70 protsendini. Kas keegi on aga kuulnud, millised on vahendid selle saavutamiseks? Ja milline on kava, kui vaktsineerimisplaan jääb täitmata?