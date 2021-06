Silmad maha: Andres Siplane muudab kanalisatsiooniluugid kultuuriajalooks 

Neljapäevasel raamatu „Luukide vaatlemisest“ esitlusel Tartu linnamuuseumis tuleb autoril tunnistada, et paljud haruldused pole raamatusse jõudnud, sest ta tegeleb oma hobiga järjekindlalt edasi ja teadmisi koguneb järjest juurde. Siplane, kelle huvi luukide vastu on koos ekskursioonide ja raamatuga teatavaks saanud, tunnistab, et inimesed saadavad talle juba pilte ja infot tavapärasest erinevamate luukide kohta.

Ekskursioonist raamatuks

„Mul endal tekkis kiiks sellest, et mul kodumaja nurga peal on luu kirjaga „Lietuvos 1992“,“ selgitab Siplane oma luugihuvi. „Juba 16 aastat viin prügi üle selle luugi välja ja ma alati mõtlen, et kuidas nii – pole mitte „litovskaja“ vene tähtedega, vaid ehtne Leedu värk? Ümbruskonnas rohkem selliseid luuke ei ole, küll on aga teistsuguseid huvitavaid luuke.“

„Suur pauk käis ära siis, kui ma leidsin Tallinnast Suur-Patarei ja Väike-patarei ristmikul tehase „Novõi“ luugi,“ kirjeldab ta teda kõige rohkem üllatanud leidu. „Tsaariaegne luuk, täiesti suvalises kohas, uusarenduste vahel, läbikaevamata koht, tvjordõi znak peal. Siis ma sain aru, et nüüd tuleb tegutseda, see luuk ei püsi seal kaua. Läksin Kalamaja muuseumisse ja ütlesin, et teeme Kalamaja luugi-ekskursiooni. Pärast seda läks käima Tallinna vanalinna luugi-ekskursiooni, Narva ja kogu Ida-Virumaa on täiesti omaette maailm. Selle käigus sain aru, et materjali on palju ja võiks kirjutada raamatu.“

Pildistav veidrik

Siplane suudab haruldasematele luukidele, mida tavakodanikud paljude teiste masstoodangust pärinevate hulgas ilmselt tähelegi ei pane, lisada väikese miniloengu. Näiteks oli metellitööstur Gudkovil ilmselt leping Venemaa raudteega, sest Siplane on ka teistest raudteejaamadest leidnud veel säilinud Gudkovi luuke. Gudkovide kaupmeeste perekond oli Peterburis austatud ning nende perekond asutas Vassili saarel sauna, mis töötas 1960ndate aastateni läbi kolme sajandi.

„Paljudes Eesti linnades on säilinud luugid kirjaga „A.Tõnisson, Tallinn“,“ võtab Siplane järgmise loo. „See oli tööstur Aleksander Tõnisson. Mitte sõjaväelane ja linnapea, see oli paugu-Tõnisson, tema oli toru-Tõnisson, sest tema tehases tehti torusid.“