Malle Kobin vaidlustas vangistuse edasi lükkamata jätmise  

„Uuringute põhjal on mul ilmnenud kummalised tervisehädad, millest ma ise teadlik ei olnud. Ma ei hiili karistusest kõrvale, kuid tahaksin oma arstid läbi käia enne vanglasse minekut. Pean ju seal endaga kuidagi toime tulema,“ põhjendas Kobin taotlust.

Vangla tutvus süüdimõistetu esitatud dokumentidega ja leidis, et vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamine pole vajalik. Samale järeldusele jõudis ka Pärnu maakohus. Kobini kaebus jäeti rahuldamata.

Kobin otsis õigust ka riigikohtust, kuid tema taotlust ei võetud menetlusse. „Nii süüdistus ise kui ka karistus on täiesti ebareaalsed ja minu jaoks mõistmatud. Sain neli aastat mitte millegi eest,“ imestas Kobin.

Kobini peres on aastate jooksul kasvanud 12 kasulast. Lisaks on tal endal neli poega ja tütar. Kobin on Eesti Kasuperede Liidu juhatuse esimees, lisaks kuulub ta Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja juhatusse.