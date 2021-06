VIDEOINTERVJUU | Enn Eesmaa: rahutus, mis on minus alati olnud, võib viia poliitikast lahkumiseni 

„Aastatega olen aru saanud, et poliitika ja erakonnad on vabatahtlik. Ma pole kaugeltki otsustanud, et lahkun poliitikast, jalad ees,“ ütleb poliitik Enn Eesmaa, kes tähistab esmaspäeval 75. sünnipäeva. „Ei ole võimatu, et teatud rahutus, mis on minus olnud, võib tuua veel nii mõnegi muudatuse.“ Kohalikud valimised lubab ta aga kindlasti veel kaasa teha.

