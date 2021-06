Seisukoht | Kus on presidendidebatid? 

Paljude arvates polegi sellest suurt midagi, et me ei ole senimaani presidendidebatte näinud. Mäletame veel ju hästi eelmise korra fiaskot, kui poliitkokkulepete tagajärjel sai Eesti presidendi, kes debattides üldse ei olnud osalenud.

Muidugi on juba kuluaarides kõlanud mõningaid nimesid. Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, õiguskantsler Ülle Madise ja diplomaat Jüri Luik oleksid neist kõige sümpaatsemad. Esimesed kaks oleksid tugevad tegijad ühiskonna ühendajatena, kolmas välispoliitiliselt parim valik. Kas neist keegi ka päriselt presidendirallile läheb, on mõistagi kahtlane.

Praegu on pall poliitikute käes. Pidavat käima tõsised konsultatsioonid ja kandidaatide otsimine, võimalik, et just neil hetkil sünnib kuskil Toompea suitsunurgas kokkulepe. Kõik see toimub avalikkuse eest varjatult.

Avalikkus ei tea eriti muud, kui et seni suursoosikuks peetud Jüri Ratas teatas, et ta presidendiks ei kandideeri. Kui aga mõelda sellele, et hiljutist valitsust moodustades pakuti kultuuriministri portfelli poliitilise kogemuseta poplauljale Koit Toomele, pole eriti põhjust eeldada, et presidendikandidaatideks saavad just parimad ja sobilikemad meie hulgast.