Valgevene aktivistid nõuavad euroliidult Lukašenkale karmimaid sanktsioone 

„Eks me varsti näe, kumb siis olulisemaks osutub, aga praegusel hetkel näib Valgevene demokraatia tulevik küll väga sünge,“ arvas Krasulina, „kui just Euroopa Liit praegu plaanitust drastiliselt suuremaid samme ette ei võta.“

Mõned aktivistid muretsevad, et pahameel Minski intsidendi, ajakirjanik Raman Pratasevitši vahistamise pärast võib ajapikku vaibuda, nii nagu nende hinnangul vaibus pahameel möödunud aastal, kui Valgevene valimised juba pikema aja taha jäid ning protestiaktsioonidel osalejate arv vähenes. „Niipea kui marsside ilusad pildid ära kadusid, ei viitsinud nad meist enam kirjutada, tähelepanu kadus ära,“ kritiseerib üks Ukrainas elav põgenik, kes kardab elu pärast ning keeldub oma pärisnime ütlemast. Uued massimeeleavaldused pole aga niisama lihtsad korraldada, selle eest on režiim juba hoolt kandnud. Lood tuhandetest piinatud poliitvangidest on piisavad, et Valgevene demokraatiameelseid hirmutada. Praegu korraldavad välismaal elavad valgevenelased meeleavaldusi teistes riikides.