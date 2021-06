Soome taastab töörände Eestiga, ent reisida võib üksnes lennukiga 

Soome pikendas riiki sisenemise piiranguid 27. juunini kõigile reisijatele, kelle kodumaal on kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta üle 25. Soome reisimiseks on sellisel juhul kohustuslik jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. See nõue laieneb ka Eestile, kus nakatumisnäit on neljapäevase seisuga 138, kirjutab ERR.