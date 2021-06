NASA suundub Veenust uurima 

Naiseliku müstikaga seostatud Veenus on ise samuti küllaltki müstiline, väheuuritud planeet. Seda seetõttu, et tegu oleks niivõrd keeruka ettevõtmisega. Viimati külastasid ameeriklased Veenust 1990. aastal Magellani projekti käigus. Vahepealsel ajal on seda uurinud Euroopa ja Jaapan.