„VALIMISEELNE IME“: Tallinna linnavõim vorbib kiirlahendusi, et ratturitele mett mokale määrida 

„Mina sõidan juba kaks aastat elektritõuksiga ja iga kord hoian keelega hambaid suus – Tallinna tänavad on nii kehvad,“ ei hoia Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Kristen Michal hinnangutega tagasi. Tema sõnul on Tallinna keskerakondlik linnavõim ajanud ajale jalgu jäänud transpordipoliitikat, kus loetakse ühikuid – kui palju mingi teetrass sõidukeid läbi laseb –, mitte ei mõelda terviklikult, sh sellele, kuidas soosida liikumist jalgsi või jalgrattaga. Michal ei näe ka seda, et Keskerakonnas oleks valmisolekut muuta linnaruumi inimsõbralikumaks ja moodsamaks.