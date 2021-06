VIIMASE HETKE NÕUDMINE! Pahane piletiomanik: miks ma pean enne kontserti järsku koroonatesti tegema? 

Kiirtestimine on osa eriprojektist, kus ERSO koostöös terviseameti ja tehnoloogiaettevõttega Certific uurivad viiruse levikut kultuuriasutustes. „Kõik külastajad peavad tegema enne kontserti testi ainult sellepärast, et meil oleks piisavalt andmeid tõestamiseks, et kultuuritarbimine on turvaline ja ohutu,“ sõnab Ruubel ning lisab, et see on meie kõigi tuleviku nimel, et inimesed saaksid naasta jälle normaalsesse kultuuriellu. Ruubeli sõnul on pärast e-kirja saamist ERSOsse helistanud piletiostjaid, kellele on tulnud selgitada, miks peavad kõik ennast testima.