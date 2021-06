Mart Soidro | Milleks meile riigipea? 

Foto: TH

Presidendivalimiste kampaania on taaskord ummikusse jooksnud. Ja nagu juba traditsiooniks saanud, otsitakse tupikust väljapääsu sealt, kus seda ei ole. Viimase nädala jooksul on areenile ilmunud terve hulk tarkpäid, kes praeguses olukorras arvavad, et riigipea ameti võiks üldse ära kaotada. „Olen ise mitu korda teinud ettepaneku presidendi ja peaministri ameti ühendamiseks. Väike riik. Üks must auto vähem. Siis loomulikult saaks presidendi-valitsusjuhi otse valida. Lihtne ja selge,” kirjutas Siim Kallas Eesti Päevalehes (26.05.2021).