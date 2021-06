Kaitseminister lahmis niisama: orkestrandid jäävad Laaneti lubatud hiigelhüvitisest ilma! 

Orkestrandile tähendab see, et algselt Laaneti lubatud 12 kuu palga asemel saab väiksema staažiga pillimees kätte vaid kahe kuu palga. Et Laaneti lahke lubadus tekitas orkestris aga õigustatud ootuse, siis Laaneti sõnad on heaks aluseks vaidlustada aastapalgast väiksema hüvitise maksmine töövaidluskomisjonis või kohtus.