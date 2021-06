Millist esmaabi on vaja põletushaavade korral?  

Põletushaavad põhjustavad rohkelt valu ning neid on üsna keeruline ravida. Enamlevinud põletushaavade allikad täiskasvanutel on tuli, kuumad vedelikud ja kontakt kuuma pinnaga. Lastel on põhjused samad, kuid teises järjekorras – esmalt kuumad vedelikud ning seejärel tuli ja pindmine kontakt. Me saame palju ära teha, et põletusi vältida, kuid neid täielikult välistada pole kahjuks võimalik. Igapäevane kokkupuude kuumusega on ju paratamatu.